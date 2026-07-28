Пять депутатов Госдумы от Татарстана вошли в топ-100 рейтинга «Депутат клуба»

Пять депутатов Госдумы от Татарстана вошли в первую сотню 28-го интегрального рейтинга депутатов Государственной думы «Депутат клуба». Один парламентарий от республики – Илья Вольфсон – вошел в топ-50 экспертного индекса.

В рейтинге «Депутат клуба» Максим Топилин занял 54-е место с результатом 39,13 балла, Олег Морозов – 76-е (35,78 балла), Альфия Когогина – 79-е (35,66 балла), Айдар Метшин – 94-е (34,64 балла).

Илья Вольфсон занял 97-е место в общем рейтинге с результатом 34,24 балла. В экспертном индексе парламентарий расположился на 46-й позиции.

Рейтинг «Депутат клуба» формируется на основе нескольких показателей, среди которых активность парламентариев в Госдуме, индекс народного голосования, оценки экспертов и индекс цитируемости.