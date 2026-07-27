В Татарстане сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

С двух домов, а также с пяти хозяйственных построек в Аксубаевском районе Татарстана частично сорвало крышу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ. Причиной тому – сильный шквалистый ветер, местами достигший порывов до 24 м/с.

По данным ведомства, из-за сильного ветра в Татарстане упали 12 деревьев: в Казани – три дерева, в Чистопольском районе – пять, в Аксубаевском районе – три, а в Арском – одно.

Из-за падения деревьев в ряде домов Лениногорского, Чистопольского, Альметьевского, а также Высокогорского районов Татарстана отключилось электричество – без света оказались 1 079 абонентов. Отключено электричество также в детских лагерях «Ровесник» и «Солнышко» в Чистопольском районе.

По данным Сетевой компании, в настоящее время электроснабжение восстановлено, отключенных абонентов нет, говорится в сообщении.