Арендодатели Казани оказались лояльнее к животным, чем в Челнах

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В Казани и Набережных Челнах кардинально различается отношение арендодателей к съемщикам с домашними питомцами – к такому выводу пришли аналитики Циана.

Казань вошла в число самых дружелюбных к животным городов России: 57% объявлений о сдаче квартир в аренду допускают заселение с питомцами. В рейтинге столица Татарстана уступает лишь Владивостоку (73%) и опережает Ярославль (49%), Новосибирск (47%), Сочи и Москву (по 41–42%).

Набережные Челны, напротив, оказались на последнем месте среди крупных городов: лишь 8% арендодателей готовы пускать жильцов с животными. Это самый низкий показатель среди всех городов, включённых в исследование.

Динамика за два года также различается. Казань — в числе лидеров по росту доли квартир, доступных для проживания с животными: за два года показатель вырос более чем на 30 процентных пунктов. В Набережных Челнах, напротив, доля таких квартир остается минимальной.

По данным Циана, в среднем по крупным городам о заселении с домашними животными говорится в 29% объявлений, год назад было 25%, два года назад — 20%. Рост доли аналитики связывают с усилением конкуренции среди арендодателей: после увеличения предложения на рынке в 2026 году собственникам приходится смягчать требования, чтобы быстрее найти жильцов.

Что касается цен, в Казани однокомнатные квартиры, где можно жить с питомцами, сдаются на 9% дороже (32,8 тысяч рублей против 30 тысяч рублей), а двухкомнатные — на 3% дороже (45,1 тысяч рублей против 43,6 тысяч рублей). В Набережных Челнах, напротив, «животнодружественные» однушки сдаются на 11% дешевле (21,5 тысяч рублей против 24,1 тыс.), а двушки — на 9% дешевле (30 тысяч рублей против 32,8 тысяч рублей).

В большинстве городов квартиры, где можно жить с питомцами, сдаются дешевле — это связано с тем, что они чаще находятся в домах старых серий и имеют более простой ремонт. При этом Казань стала исключением из этого правила.