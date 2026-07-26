Минниханов в Казахстане: открытие бюста Тукая и Сабантуй в Петропавловске

Сегодняшний рабочий визит Рустама Минниханова в казахстанский Петропавловск имел как деловую, так и представительскую составляющую. Раис РТ принял участие в открытии бюста Тукая, посетил старинную мечеть, культурный центр и республиканский Сабантуй и встретился с Акимом Северо-Казахстанской области. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Тукай рядом с Магжаном

Петропавловск – ближайший к границе с Россией (40 километров) город Северного Казахстана. В нем проживают 223 тысячи человек, большинство из них русские – 58 процентов. Казахов 31 процент, татар около 3 процентов. Таким образом, татарская диаспора составляет здесь чуть менее 7 тысяч человек. Это промышленно развитый город, причем крупнейшее предприятие, Петропавловский завод тяжелого машиностроения, имеет отношение к нефтегазовой промышленности – это основной производитель нефтегазового оборудования в стране.

Утром Рустам Минниханов и Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов открыли в центре города бюст Габдуллы Тукая. Памятник, созданный скульптором Винерой Абдуллиной, установлен в новом сквере, названном в честь поэта. Рядом находится открывшийся в прошлом году «Магжан-центр» – областной культурный центр, названный в честь казахского классика Магжана Жумабаева, который знал и ценил творчество Тукая. На открытии памятника было отмечено, что судьба Тукая тесно связана с Казахстаном. Напомним, что почти половину своей короткой жизни поэт прожил в другом казахстанском городе – Уральске.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Затем Минниханов и Нурмухамбетов осмотрели расположенную неподалеку мечеть «Дин-Мухаммед», построенную в XIX веке татарским купцом Дин-Мухаммедом Бичуриным. В 1938 году она была закрыта и лишилась минарета, затем эксплуатировалась как спортзал. В 1998 году культовое здание было возвращено татаро-башкирской религиозной общине. Тогда же началась его реставрация, в 2001 году был восстановлен минарет. Сегодня это действующая мечеть и памятник архитектуры.

Позже руководители двух регионов, российского и казахстанского, посетили тот самый «Магжан-центр». «Первый в Казахстане научно-культурный хаб» расположен на втором этаже памятника архитектуры республиканского значения в стиле модерн – бывшего дома татарского купца Янгуразова. Здесь воссоздан рабочий кабинет Магжана Жумабаева с предметами быта, оборудованы конференц-зал и современная библиотека, здесь же находятся редакция журнала «Магжан», кабинет для изучения архивных документов и литературный клуб.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Во внутреннем дворике установлен памятник Магжану Жумабаеву, к которому Раис Татарстана и Аким Северо-Казахстанской области возложили цветы. Позже, во время официальной встречи с Акимом, Минниханов сказал: «Жизненный и творческий путь Магжана Жумабаева связан и с Казанью, где вышел в свет его первый поэтический сборник „Шолпан“. Это свидетельствует о том, что культура татарского и казахского народов имеют общие исторические корни и взаимно обогащают друг друга на протяжении многих десятилетий».

«Стратегическое партнерство наших государств позволяет нам проводить вот такие красивые праздники»

Завершало гуманитарную программу визита посещение республиканского Сабантуя. Раис РТ, Аким Северо-Казахстанской области, вице-премьер РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и представители национальных организаций Казахстана осмотрели национальные подворья, выставки и мастер-классы на площадке праздника. И, конечно, пообщались с делегациями областей Казахстана и с обычными гостями Сабантуя. В татарском национальном подворье, за организацию которого отвечал Мензелинский муниципальный район Татарстана, гости узнали о ремеслах Мензелинского края и познакомились с народными умельцами.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

Приветствуя гостей Сабантуя, Гауез Нурмухамбетов назвал его одним из самых ярких, самобытных и любимых национальных праздников братского народа и подчеркнул значимость, которую событию придает участие делегации Татарстана.

«Это большая честь для нашей области и еще одно подтверждение высокого уровня дружественных отношений, которые связывают Казахстан и Татарстан, основанных на общей истории, взаимном уважении, духовной близости и тесном культурном сотрудничестве. Нас объединяет также взаимное стремление к развитию партнерства в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке, культуре, здравоохранении и цифровых технологиях. Татарстан по праву является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации, успешно сочетающим современные технологии, промышленный потенциал и бережное отношение к национальным традициям», – сказал, как сообщает пресс-служба ВКТ, Аким Северо-Казахстанской области.

Рустам Минниханов в своем выступлении напомнил, что накануне в Омске прошла встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Рустам Минниханов: «В Казахстане созданы все условия, чтобы каждая национальность могла сохранять свою культуру» Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

«Стратегическое партнерство наших государств, наших лидеров позволяет нам проводить вот такие красивые праздники. <...> Татарстан – один из ведущих субъектов Российской Федерации. И, конечно же, нам очень приятно, что в Казахстане проживает много татар. И в этой стране созданы все условия, чтобы каждая национальность могла сохранять свою культуру и исповедовать свою религию. Мы это видим на примере сегодняшнего Сабантуя. Мы искренне благодарны руководству, Президенту Казахстана за такое доброе отношение ко всем национальностям. Поэтому мы сегодня здесь, мы с вами, – сказал Раис Татарстана.

Набережночелнинский КБК, «Алюминиевый Сад» и «Фотон Флай» нашли партнеров

После Сабантуя Рустам Минниханов и Гауез Нурмухамбетов провели рабочую встречу. Раис РТ поблагодарил Акима области за внимание к развитию двухстороннего сотрудничества и к сохранению национальных культур и исторической памяти. Он заметил, что сегодняшнее открытие бюста Тукая стало продолжением доброй традиции взаимного уважения к выдающимся деятелям Татарстана и Казахстана, напомнив, что в Казани установлен бюст Абая Кунанбаева, а в Казанском университете работает Центр казахского языка и культуры имени Абая.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан вносит заметный вклад в укрепление связей между Россией и Казахстаном. В прошлом году объем татарстано-казахстанского товарооборота вырос и составил $946 млн.

«Во время вашего прошлогоднего визита в Казань мы договорились подумать о расширении сотрудничества между нашими деловыми кругами и об укреплении торгово-экономического сотрудничества. Уже есть конкретные шаги в этом направлении. Уверен, совместными усилиями мы выведем наше сотрудничество на качественно новый уровень», – заявил Раис РТ, обращаясь к своему казахстанскому коллеге.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что Татарстан занимает особое место среди партнеров Северо-Казахстанской области. «Высокий экономический потенциал Татарстана открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня успешно реализуются совместные проекты в сфере сельскохозяйственного машиностроения, производства медицинского оборудования, электротехнической продукции, упаковочных материалов и строительной индустрии. Развивается промышленная кооперация, укореняются наши инвестиционные связи», – сказал он.

Затем, как сообщила пресс-служба Рустама Минниханова, в присутствии Раиса Татарстана и Акима Северо-Казахстанской области были подписаны меморандумы о сотрудничестве между: ООО «Алюминиевый Сад» и ТОО «Радуга» (взаимодействие в части внедрения технологий производства и использования профильных систем); Набережночелнинским КБК им. С.П. Титова и ТОО «Qyzyljar Company LTD» (обмен опытом и технологиями производства картонно-бумажной продукции); Набережночелнинским КБК им. С.П. Титова и ТОО «Зеленый Север» (обмен опытом в области передовых технологий); ПО «Фотон Флай» и АО «Завод им. С.М. Кирова» (сотрудничество в сфере производства медицинского оборудования).