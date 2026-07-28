В Госжилинспекции РТ предупредили об опасности высоких деревьев у домов

Высокие деревья рядом с многоквартирными домами могут стать причиной возникновения обратной тяги в вентиляционных каналах и дымоходах, что повышает риск отравления угарным газом. Об этом на брифинге в Кабинете министров Татарстана сообщил начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин.

По его словам, требования инспекции о кронировании деревьев нередко воспринимаются как формальность, однако такие работы необходимы для безопасной эксплуатации систем дымоудаления.

«Одно дерево, которое выше парапета, при определенном угле движения ветра и его скорости может обеспечить обратную тягу. Поэтому, когда инспекция требует кронирования деревьев, это звучит как какой-то формальный «маразм», но в нашем случае мы видим всю статистику гибели людей и никогда не допустим, чтобы такие риски оставались неустраненными», – сказал Тыгин.

В качестве примера он привел пятиэтажный дом в Альметьевске, окруженный высокими березами и тополями. При определенном направлении ветра такая зеленая «стена» способна нарушить тягу в дымоходах, пояснил глава Госжилинспекции.

Он подчеркнул, что особую опасность представляет сам угарный газ, поскольку обнаружить его без специальных приборов невозможно.

«Угарный газ не видно, не слышно, он не чувствуется. Когда он уже поступил в кровь, человек зачастую не в состоянии сделать ничего», – отметил Тыгин.