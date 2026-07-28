В Казани у 56-летнего мужчины изъяли почти полкило гашиша

Почти полкило гашиша полицейские Казани нашли у 56-летнего мужчины. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Сперва сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, при задержании мужчины в Ново-Савиновском районе, нашли у него 28 г запрещенного вещества. А уже по месту жительства у гражданина обнаружили и изъяли 54 свертка и 3 брикета наркотического средства общим весом в 440 г.

Правоохранители установили, что задержанный планировал сбыть наркотики бесконтактным способом. По данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый арестован.