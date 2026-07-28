В Татарстане за 18 лет капитально отремонтировали 12 тыс. многоквартирных домов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За 18 лет в Татарстане капитально отремонтировали более 12 тыс. многоквартирных домов. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Программа стартовала в 2008 году. За прошедшее с этого момента время обновлено свыше 54 млн кв. метров жилья, улучшены жилищные условия свыше 2 млн татарстанцев. Общий объем финансирования программы капитального ремонта составил около 107 млрд рублей.

В текущем, 2026 году программа охватывает 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании республики. На проведение работ предусмотрено 11 млрд 119 млн рублей.

Основные направления ремонта – обновление крыш и фасадов, внутридомовых инженерных сетей, а также повышение энергоэффективности домов. Отдельное внимание уделяется замене лифтов: в этом году планируется обновить 124 лифта в 56 многоквартирных домах.

После завершения программы 2025 года в период 2026–2029 годов в Татарстане предстоит заменить 1474 лифта с истекшим сроком эксплуатации. Из них 980 находятся на счете регионального оператора, еще 494 – на специальных счетах домов.

Кроме того, в 2026 году в 141 многоквартирном доме в 19 муниципалитетах запланировано восстановление вентиляционных каналов и дымоходов для повышения безопасности эксплуатации газового оборудования. Для проведения таких работ необходимо решение общего собрания собственников жилья.