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Происшествия 28 июля 2026 12:02

В Нижнекамске сутки ищут 14-летнюю девочку

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14-летняя девочка пропала в Нижнекамске, ее ищут уже сутки. Об этом сообщает полиция города.

27 июля девочка вышла из дома № 5 по улице Чабьинской, ее местонахождение неизвестно.

Она была одета в черные джинсовые шорты, черную футбоку с рисунком, черные кеды, с собой она взяла черную дамскую сумочку.

Примерты: рост 150 см, волосы вишневого цвета, глаза карие.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 102, либо 8-987-221-54-23.

#пропала школьница #пропала девочка #пропал ребенок
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