ФАС обнаружила признаки картеля на топливном рынке Новосибирской области

В Новосибирской области региональное УФАС обнаружило признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Возбуждено дело в отношении двух компаний – ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». «Поводом для разбирательства стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, региональные управления Федеральной антимонопольной службы возбудили дела в отношении владельцев автозаправочных станций в Нижегородской области, Пермском крае и Республике Коми из-за обнаруженных признаков необоснованного повышения цен на топливо.

В частности, Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта, продающего топливо на АЗС под брендом ESCO, а также на АЗС под брендом «Газпромнефть» по франшизе. На этих заправках за короткий срок изменились цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Выданное ранее предпринимателю предупреждение исполнено не было, теперь ему грозит штраф.

Пермское УФАС в свою очередь обратило внимание на то, как в июне изменились цены на топливо на заправках сети «Ликом», которая занимает доминирующее положение в ряде муниципалитетов. В установленный срок владелец сети АЗС не исполнил предупреждение УФАС.

Коми УФАС же возбудило дела в отношении двух доминирующих в столице региона Сыктывкаре и ряде районов фирм, ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000», по признакам установления монопольно высокой цены на бензин на своих заправках. Обе компании не предоставили надлежащее обоснование изменения цен.

Помимо этого, территориальные органы антимонопольной службы выдали предупреждения операторам заправок в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях из-за необоснованного изменения цен на топливо.

«В случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ», – подчеркнули в ФАС.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство РФ 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Позднее, 8 июля, в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (для непроизводителей эмбарго было введено еще раньше). До этого были запрещены поставки за рубеж бензина и авиационного керосина. Государственная Дума 21 июля поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты и иных компонентов.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора.

Позднее, 25 июля, в схожем духе высказался и вице-премьер РФ Александр Новак. Вместе с тем, по его словам, действующий с 1 апреля полный запрет на экспорт бензина будет продлен до конца текущего года, а эмбарго на поставки дизеля, введенное 8 июля, отменят «по мере восстановления рынка».

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 24 июля сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. На следующий день, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.