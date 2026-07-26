«Финишерскую медальку, наверное, всем дадут»: как в Казани прошел триатлон-2026

Сегодня на Кремлевской набережной Казани и вокруг нее разыгрывали «половинку», «олимпийку» и спринт - дисциплины триатлона в порядке убывания дистанции. В двух из них победили казанцы. Как бежится по жаре и плавается без гидрокостюма и что должны учесть новички при подготовке к триатлону – в репортаже «ТИ-Cпорта».





Фото: © Ирина Донова / «Татар-информ»

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»

С первыми лучами солнца над акваторией Казанки раздается сигнальный старт. Спортсмены начинают с 1,9-километрового водного этапа «дистанции 113». «113» – это половина «железной» дистанции. После плавания их ждут 90 км на велосипеде и беговой полумарафон.

Среди стартующих – Антон Санников из города Озерск Челябинской области. Он представляет команду «Росатом».

– Не надо бояться, надо начинать, пробовать, тренироваться. Не победа главное, а участие. Победить себя – вот самое главное. Это вызов себе. [Призовые] Места – это уже у элиты. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Все мечтаем о «тумбочке». А финишерскую медальку, наверное, всем дадут, – делится перед стартом Антон с «Татар-информом».

– Почему выбрали именно Казань?

– Вид туризма такой: город посмотреть и попутно поучаствовать в соревнованиях, – улыбается спортсмен.

Сцена для награждения

– Как готовитесь?

– Это уже образ жизни. Ежедневные тренировки, иногда и по две в день.

В этом году Антон уже бегал на соревнованиях в Тюмени, в прошлом – в Нижнем Новгороде. А сегодня готов покорять казанскую трассу.

После «половинки» свое мастерство должны показывать спортсмены на олимпийской дистанции. К акватории стягиваются новые участники – их ждут 1,5 км плавания, 40 км велоэтапа и 10 км бега. Они строятся и слушают инструктаж.

«Бег надо заслужить, это вишенка на торте»

Пока участники «олимпийки» готовятся, на сцене уже чествуют победителей дистанции 113. Ее герой – казанец Роман Евграфов. Один из главных триатлонистов Татарстана уже много лет участвует в «Казанском триатлоне» и нередко забирает первое место. В этом году спортсмен не изменил себе и пришел первым с результатом 4 часа 22 минуты.

– Какая дисциплина была самой сложной по такой жаре?

– Самая легкая, понятно, плавание. Велосипед: первая половина ок, вторая – уже чувствуется жара. А бег… Бег надо заслужить. Вишенка на торте, можно сказать. Прямо сковородка: тенька нет, солнце в открытую. «Хапнули» по полной. Только фонтаны спасали – залетал в них, вода прохладная. И пункты питания. Организация, кстати, отличная, все вовремя.

1-е место: Роман Евграфов

– Почему выбрали 113, а не спринт или «олимпийку»?

– 113 – это уже взрослая тема, марафонская. Интенсивность пониже, чем на коротких дистанциях. Спринт и олимпийка – для молодежи, для скорости. А тут – долгосрок, выносливость. Мне так проще.

– Этот старт для вас уже 11-й в Казани. Помните первый?

– 2011 год. Организация еще дворовая была. С тех пор – [участвую] каждый год. Потому что Казань мой родной город, пропускать нельзя. Даже из Питера приехал, где недавно полную дистанцию проходил. Не отошел еще – а все равно заявился.

– Ваш совет новичкам?

– Не спешить. Триатлеты часто приходят «с дивана», на спор с друзьями, и через три месяца уже бегут полную дистанцию. А надо постепенно: заплыв, забег, вело – по отдельности познакомиться. Потом собирать. Год-полтора регулярных тренировок – и можно выходить на серьезные дистанции. Главное, без спешки. Иначе несчастный случай обеспечен.

Из бега – в воду: как травма привела тюменку в триатлон, а Казань стала стартовой площадкой

Старт дистанции «Спринт». Теперь в дело вступают любители и новички. Спринт – это 750 м плавания, 20 км на велосипеде и 5 км бега. Атмосфера здесь немного другая – более семейная и радостная. Но это не значит, что борьба менее серьезная. Вместе с элитой стартуют и те, для кого этот старт – вызов самому себе.

Пока мы общались с готовившейся к спринту Ольгой Сидоровой из Тюмени, со стороны трассы доносилось: «Молодцы! Супергерои! Давай горочку, любимый! Давай, солнышко!» – это болельщики и родственники поддерживали своих персональных «звезд».

Велоэтап у спринтеров

Ольге 42 года, и она только в этом сезоне открыла для себя триатлон.

– Говорят, опытные ребята советуют начинать со спринта. Это правда?

– Да, лучше с минимальной дистанции, но у меня так получилось, что две недели назад я сделала «олимпийку». Она больше, чем спринт. Так что сегодня в Казани у меня все наоборот.

– А гидрокостюм сегодня отменили. Это страшно?

– Я без гидрокостюма никогда не плавала. Но удача у меня будет. Гидрокостюм держит на плаву, утонуть в нем – ноль шансов, а тут придется надеяться на себя.

– Какой из этапов самый сложный?

– Я бегун, поэтому пока плавание.

– Почему выбрали именно Казань?

– Люблю этот город, он красивый. К тому же именно здесь я бежала свой первый полумарафон, тогда повредила мениск. Врач запретил бегать три месяца. Я две недели дома посидела, стало скучно. Тренер сказала: «Тогда иди плавай и купи себе велик». Так я и пришла в триатлон.

– Ваш совет начинающим?

– Не бояться. Вообще не бояться. Даже там, где сложно, идите своим темпом, не гонясь ни за кем. И тогда пройдете комфортно и поймете, что соревнуетесь только с собой.

Перед женским забегом (25 июля)

Итоги «Казанского триатлона 2026»

«Мы сознательно перенесли главные старты на воскресенье, чтобы участникам было удобнее. Вернули в программу плавание на открытой воде и добавили отдельный женский забег по просьбам участниц», – пояснял ранее директор серии TIMERMAN Вадим Янгиров.

В этом году организаторы впервые растянули «Казанский триатлон» на два дня. Начали 25 июля с заплывов на 1 и 2 мили, следом – детские старты для малышей от 3 до 10 лет. Вечером – женский забег на 5 км. Победительницей его стала Галина Скворцова из Йошкар-Олы. Среди мужчин на этой же дистанции лучший – Даниил Ефремов из удмуртского села Нылга.

А сегодня была основная программа. На олимпийской дистанции золото у Антона Плеханова: 2 часа 13 минут. «Половинку», как мы уже отмечали, выиграл Роман Евграфов – 4:22:37. А в спринте победил Сергей Круглов (1:06:25) – тоже казанец.

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