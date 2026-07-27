Баскетбол повышает самооценку, заявил психолог

Несмотря на то, что регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие, каждая из спортивных дисциплин имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирована под различные уровни физической подготовки и интересы. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

Так, по мнению Шамсутдинова, футбол способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и развитию социальной активности; баскетбол улучшает самооценку и повышает уверенность в себе, а также помогает справляться с тревожностью; теннис помогает сконцентрироваться и развить стрессоустойчивость.

Снижает уровень стресса и плавание. Оно также способствует расслаблению и улучшению сна. Бег увеличивает уровня эндорфинов, помогает в борьбе с депрессией. Йога способствует расслаблению, снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Боевые искусства укрепляют уверенность в себе и дисциплину, помогают справляться с агрессией и стрессом.