Российские решения для транспорта будущего представят на онлайн-вебинаре

Вебинар «Интеллектуальные системы мобильности: отечественные решения и технологический суверенитет» пройдет 28 июля в 14:00. Об этом сообщили в канале форума Kazan Digital Week в МАКСе.

Участники встречи обсудят развитие интеллектуальных транспортных систем, внедрение российских цифровых и технологических решений в транспортную отрасль, а также вопросы обеспечения технологической независимости в условиях изменений на рынке.

В рамках вебинара эксперты рассмотрят перспективы развития интеллектуальных транспортных систем, использование беспилотных и автономных технологий, возможности искусственного интеллекта, робототехники, цифрового моделирования и системного инжиниринга.

Также специалисты поделятся практическим опытом российских компаний, научных и образовательных организаций, обсудят межотраслевое взаимодействие и подготовку кадров для развития интеллектуальной мобильности.

Модератором вебинара выступит президент Ассоциации транспортных инженеров, доктор технических наук, профессор МАДИ, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» Султан Жанказиев.

Сомодератором станет президент Академии наук Республики Татарстан, доктор технических наук, профессор Рифкат Минниханов. Его выступление будет посвящено интеграции воздушных, наземных и водных автономных систем как основе технологического суверенитета и развития регионального рынка.

Среди ключевых спикеров вебинара:

генеральный директор «Симетра» Владимир Швецов , который расскажет о передовых методах моделирования в интеллектуальных транспортных системах;

, который расскажет о передовых методах моделирования в интеллектуальных транспортных системах; генеральный директор «ЭВОКАРГО» Марсель Нигметзянов , представит тему автономной логистики как одного из драйверов развития мобильности;

, представит тему автономной логистики как одного из драйверов развития мобильности; проректор по стратегическому развитию и экономике КАИ Эльвир Якупов обсудит барьеры для беспилотных авиационных систем в сфере интеллектуальной мобильности;

обсудит барьеры для беспилотных авиационных систем в сфере интеллектуальной мобильности; директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ Дмитрий Чикрин расскажет о перспективах применения омниагентов в системах ADAS;

расскажет о перспективах применения омниагентов в системах ADAS; заместитель директора Центра интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ» Николай Мезенцев представит доклад об обеспечении технологического суверенитета в области интеллектуальных автомобильных систем.

Участники вебинара обсудят, как отечественные разработки помогают сделать транспортную инфраструктуру более эффективной, безопасной и устойчивой. Отдельное внимание уделят созданию собственной технологической базы и практическому внедрению решений в сфере интеллектуальной мобильности.

К участию приглашают представителей транспортной отрасли, разработчиков цифровых технологий, специалистов по искусственному интеллекту и робототехнике, сотрудников научных и образовательных организаций, студентов профильных направлений и всех, кто интересуется будущим транспорта.

Вебинар пройдет в преддверии Международного форума Kazan Digital Week-2026, который состоится 29-31 октября в МВЦ «Казань Экспо». Присоединиться можно по ссылке.

Фото: https://max.ru/id1655420431_gos