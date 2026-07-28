Спасская ярмарка в Елабуге впервые переедет с Шишкинских прудов на ипподром

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 30 июля по 2 августа в Елабуге пройдет XVIII Всероссийская Спасская ярмарка. В этом году она впервые сменит привычную площадку на Шишкинских прудах и разместится на территории городского ипподрома по адресу: ул. Пролетарская, 1е. Решение о переносе связано с расширением масштабов мероприятия.

В течение четырех дней на территории ипподрома будут работать торговые ряды, где свою продукцию представят 740 мастеров декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел из 16 регионов России. Посетители смогут приобрести авторские изделия, сувениры, предметы народного творчества и познакомиться с работами ремесленников из разных уголков страны.

Ежедневно на главной сцене ярмарки будут выступать профессиональные артисты и фольклорные коллективы. Торжественное открытие XVIII Всероссийской Спасской ярмарки состоится 30 июля с 12:00 до 12:40.

31 июля на территории Спасского собора откроется XIX Всероссийский фестиваль колокольного звона. В этот день с 11:00 до 13:00 пройдет торжественная церемония открытия фестиваля и первый звон-концерт.

1 августа торговые ряды на ипподроме будут работать с 9:00 до 20:00. С 11:00 до 13:00 у Спасского собора состоится звон-концерт участников фестиваля колокольного звона, а с 16:30 до 20:00 на главной сцене ярмарки пройдет гала-концерт XXV Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение».

2 августа ярмарка будет открыта с 9:00 до 16:00. В этот день продолжат работу выставка-продажа изделий мастеров и концертная программа. С 11:00 до 13:00 у Спасского собора состоится большой звон-концерт участников фестиваля колокольного звона с вручением дипломов, а с 15:00 до 16:00 на ипподроме пройдет торжественная церемония закрытия XVIII Всероссийской Спасской ярмарки и награждение ее участников.