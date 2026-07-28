В Казани суд вынес приговор экс-доценту КЮИ за продажу дипломов «под ключ»

Сегодня Приволжский районный суд Казани в особом порядке вынес приговор по делу бывшего доцента Казанского юридического института МВД России Ильнура Гумарова. Его признали виновным в 4 случаях злоупотребления полномочиями.

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По версии следствия, Гумаров, с мая 2023 года по 2024 год, будучи доцентом кафедры оперативно-розыскной деятельности, предлагал курсантам написание дипломного проекта «под ключ» и гарантированный положительный отзыв научного руководителя для допуска к защите. Стоимость диплома варьировалась от 15 до 20 тысяч рублей.

Схема передачи денег была тщательно продумана. Чтобы избежать разоблачения, Гумаров использовал счета подставных лиц – некой Камзиной и своей родной сестры Миркулиной. Курсанты переводили деньги через знакомых, либо передавали наличные. Один из курсантов попросил перевести 20 тысяч рублей своего сокурсника, который не знал о преступлении.

Позже, как полагает следствие, Гумаров подписывал положительные отзывы, обеспечивая фиктивный допуск к государственной итоговой аттестации. В результате четверо курсантов успешно защитились и получили дипломы, что, как указал гособвинитель, нанесло существенный вред образовательному процессу и авторитету системы МВД.

«Признаю, что писал проект за денежные средства», – сказал после оглашения обвинения Ильнур Гумаров.

При этом адвокаты настаивали на том, что Гумаров лишь передавал студентам проект, который они дорабатывали сами, и раскаялся еще до возбуждения дела, явившись к руководству с повинной.

Приволжский районный суд постановил признать Гумарова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа – 290 тыс рублей в доход государства, с лишением права осуществлять преподавательскую деятельность на два года.

Стоит отметить, что при рассмотрении дела в особом порядке приговор можно обжаловать лишь по поводу срока или размера наказания. Оспаривать решение суда со ссылкой на недоказанность вины или непричастность осужденного невозможно. Кроме того, суд не вправе назначить наказание свыше двух третей от максимального срока.