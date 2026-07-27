В Нурлатском районе волонтеры шьют для бойцов СВО носилки и спальные мешки

В Нурлатском районе волонтеры центра «Твори добро», созданного при фонде «Все для Победы», продолжают изготавливать снаряжение для участников специальной военной операции. По заявкам военнослужащих они шьют плащ-пончо, спальные мешки, тактические гамаши, бандажи для рук, индивидуальные перевязочные пакеты, нижнее белье и подсумки для медикаментов.

Основу коллектива составляют женщины пенсионного возраста, ранее работавшие в различных сферах – образовании, бухгалтерии, нефтяной отрасли и других. Ежедневно они собираются в штабе, где распределяют работу в зависимости от навыков: одни занимаются пошивом, другие – раскроем, упаковкой и подготовкой изделий к отправке.

Как рассказали в центре, вся работа строится с учетом запросов военнослужащих. Волонтеры поддерживают обратную связь с бойцами и стараются оперативно выполнять поступающие заявки.

Работу коллектива координирует Розалия Галимова. По профессии она инженер-проектировщик, разрабатывает лекала и выкройки для новых изделий. Организационными вопросами и обеспечением волонтеров материалами занимается руководитель фонда «Все для Победы» Ришат Сафиуллин.

Сейчас добровольцы приступили к выполнению нового заказа – пошиву санитарных брезентовых носилок. Для этого уже подготовлены чертежи и закуплены необходимые материалы.

По словам волонтеров, они продолжают работать не ради признания, а ради поддержки военнослужащих.

«Наша цель – работать в одной связке с бойцами, учитывая все их заявки и пожелания», – отмечают участники центра.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.