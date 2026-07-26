Путь меча: в Казани прошел учебно-тренировочный семинар по кендо

Фото: Федерация кендо РТ

На площадке казанского спортивного комплекса «Динамо» прошел двухдневный учебно-тренировочный семинар по кендо под руководством обладателя 5 дана кендо, члена сборной команды России, неоднократного чемпиона России в составе команды Республики Татарстан, победителя и призера международных соревнований Марата Таирова. Мастер меча в 2018-2019 годах прошел годичное обучение по программе кендо в Международном университете будо в Японии.

Семинар был сфокусирован на базовых элементах техники – тех самых, которым японские наставники придают первостепенное значение. И пусть за окнами стояла жара, внутри кипела работа: участники без остатка выложились и полностью прошли насыщенную программу.

«Этот семинар стал не просто тренировкой, а ключевым этапом подготовки татарстанских кендоистов. Теперь спортсмены смогут увереннее оттачивать технику на совместных занятиях с японскими мастерами – и делать это осознанно, с поправкой на все нюансы, которые успели разобрать», – отметил в разговоре с «Татар-информом» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.