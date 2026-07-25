Труженица тыла Алчачек Шагиахметова из Казани празднует 100-летний юбилей

Труженица тыла Алчачек Шагиахметова из Казани отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Алчачек Бареевна родилась 25 июля 1926 года в поселке Жилая коса Гурьевской области в семье детского татарского поэта, участника Великой Отечественной войны Бари Рахмата и Гайши Гимадеевны. Она была вторым ребенком, кроме нее у родителей были еще две дочери и сын. Глава семейства был сыном муллы, его преследовали власти, семья многократно переезжала из города в город. Жили в Алма-Ате и Гурьеве. Алчачачек было шесть лет, когда семья приехала Казань», – рассказали в пресс-службе.

Фото из личного архива

Во время войны, не окончив школу, Шагиахметова начала работать. Сначала трудилась на заводе им. Горбунова продавщицей и табельщицей, потом в «Союззаготтрансе». В 1950 году прошла в Ростове бухгалтерские курсы, работала на разных должностях.

В 1951 году Алчачек Бареевна вышла замуж, родила и вырастила двух дочерей. С 1959 года работала в Казанском трамвайно-троллейбусном управлении старшим бухгалтером в разных подразделениях, а с 1971 года и до выхода на пенсию в 1981 году трудилась главным бухгалтером.

Шагиахметова имеет почетный статус труженика тыла и ветерана труда. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», «В память 1000-летия Казани», юбилейными наградами.