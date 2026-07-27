В Татарстане запустили навигатор по цифровым сервисам в МАКС

В мессенджере МАКС появилось мини-приложение – навигатор по цифровым сервисам Республики Татарстан. Оно объединяет ссылки на ключевые государственные и муниципальные ресурсы, сообщает Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.

Цифровой помощник работает по принципу «одного окна»: быстрый доступ к официальным интернет-ресурсам Раиса РТ, Правительства, Госсовета, мэрии Казани, республиканских министерств, госкомитетов и администраций городов и районов.

Пользователям доступны следующие сервисы: чат-бот Госуслуг РТ (запись к врачу, оплата налогов, проверка штрафов, заявки в «Народный контроль»), чат-бот МФЦ Татарстана (дистанционная запись на прием, расписание и загруженность филиалов, проверка статуса готовности документов), а также интернет-приемная для направления обращений в любое ведомство республики.

Навигатор доступен по ссылке.