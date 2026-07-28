РФ и КНР обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима

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Россия и Китай рассматривают возможность введения между двумя странами постоянного безвизового режима. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока».

По его словам, упрощение взаимных поездок граждан остается одним из приоритетов российской дипломатии, в том числе в рамках работы на азиатском направлении.

«С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», – указал Руденко.