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Общество 28 июля 2026 12:33

РФ и КНР обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима

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РФ и КНР обсуждают возможность введения постоянного безвизового режима
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия и Китай рассматривают возможность введения между двумя странами постоянного безвизового режима. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью порталу «Развитие Арктики и Дальнего Востока».

По его словам, упрощение взаимных поездок граждан остается одним из приоритетов российской дипломатии, в том числе в рамках работы на азиатском направлении.

«С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», – указал Руденко.

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