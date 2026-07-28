Кадыров опроверг сообщения о грозящем Чечне дефиците продуктов

Появившиеся в интернете сообщения о грозящем Чечне дефиците продуктов и товаров первой необходимости не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», – подчеркнул руководитель региона, заверив, что в республике имеется достаточный запас продовольственной продукции и товаров первой необходимости.

По словам Кадырова, погодные условия в Чечне только незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах. «Уже убрано 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 369 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Это, к слову, превышает показатели аналогичного периода прошлого года», – написал он.

Соответственно, по оценке главы ЧР, основания предполагать или прогнозировать дефицит продовольствия отсутствуют. Предварительно ожидается, что валовой сбор зерновых культур в текущем году превысит 500 тыс. тонн.

Кадыров отдельно уточнил, что все профильные предприятия, фермерские хозяйства и перерабатывающие организации Чечни работают в штатном режиме, а вся необходимая техника и материально-технические ресурсы задействованы в проведении сезонных полевых работ. В завершение он призвал подписчиков доверять только официальным источникам информации и не распространять лживые сообщения.