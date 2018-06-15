Саудовские футболисты получат взыскание после проигрыша в матче открытия ЧМ-2018

Взысканию подвергнутся вратарь, защитник и нападающий команды.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Саудовские футболисты получат дисциплинарное взыскание за проигрыш в матче открытия чемпионата мира по футболу против сборной России, заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

«Мы очень расстроены поражением», — отметил Иззат, добавив, что результат не соответствует уровню подготовки национальной сборной королевства. Кроме того, футболисты учились преодолевать страх перед сильными командами при игре на их поле.

Так, взыскание получат вратарь Абдаллах аль-Майюф, защитник Умар Хавсави и нападающий Мохаммад ас-Сахлави.

«Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал», — более резко высказался глава саудовского комитета по спорту Турки Аль аш-Шейха. По его словам, для подготовки к мундиялю был заключен контракт с лучшей командой тренеров, но нынешнее поколение футболистов не способно победить сборную России.