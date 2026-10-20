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Общество 20 октября 2026 13:58

Плюшевый медведь и 101 роза: жительницы Казани назвали устаревшие подкаты

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Плюшевый медведь и 101 роза: жительницы Казани назвали устаревшие подкаты
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почти половина опрошенных жительниц Казани назвали огромного плюшевого медведя пережитком прошлого. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе знакомств «Мамба».

Каждая пятая считает устаревшей надпись мелом на асфальте под окном, еще 18% — лепестки роз на кровати. Публичное признание длинным постом в соцсетях назвали устаревшим 17% опрошенных женщин.

Наиболее привлекательной оказалась 101 роза – этот жест назвала устаревшим лишь каждая десятая жительница Казани.

При этом более трети женщин отметили, что любой из вышеназванных жестов допустим, если он сделан от души.

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