Плюшевый медведь и 101 роза: жительницы Казани назвали устаревшие подкаты
Почти половина опрошенных жительниц Казани назвали огромного плюшевого медведя пережитком прошлого. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе знакомств «Мамба».
Каждая пятая считает устаревшей надпись мелом на асфальте под окном, еще 18% — лепестки роз на кровати. Публичное признание длинным постом в соцсетях назвали устаревшим 17% опрошенных женщин.
Наиболее привлекательной оказалась 101 роза – этот жест назвала устаревшим лишь каждая десятая жительница Казани.
При этом более трети женщин отметили, что любой из вышеназванных жестов допустим, если он сделан от души.