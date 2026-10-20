Четверых жителей Казани осудили за похищение людей и разбой

Вынесение приговора по делу о похищении людей и разбойных нападениях

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Вынесен приговор четырем молодым казанцам, их признали виновными в похищении людей и разбое.

По версии следствия, 24-летний Даниил Петров, 23-летний Ильдар Закиров, а также 21-летние Игорь Порфирьев и Герман Осипов похищали людей прямо у банкоматов, после чего вымогали у них деньги.

Советский районный суд Казани признал подсудимых виновными и приговорил Ильдара Закирова к 8 годам лишения свободы, Игоря Порфирьева – к 7 годам, Германа Осипова – к 6 годам и Даниила Петрова – к 6,5 годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Однако, как полагает следствие, жертвами четверки были дропперы. Разбойники каким-то образом получали информацию о том, когда и где они будут снимать деньги.