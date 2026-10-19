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Общество 19 октября 2026 15:17

УФНС Татарстана проведет бесплатный вебинар по имущественным налогам и НДФЛ

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УФНС России по Республике Татарстан проведет бесплатный вебинар для налогоплательщиков, посвященный исполнению налоговых уведомлений, расчету имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Трансляция состоится 20 октября 2026 года в 10:00.

Вебинар проведут три специалиста управления: начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Валентина Бубнова, начальник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов Гузяль Арикова, а также начальник отдела оказания государственных услуг Гульфия Каюмова.

Участие в вебинаре бесплатное. Чтобы подключиться к трансляции, необходимо перейти по ссылке.

#вебинар #налоги #ндфл #УФНС РТ
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