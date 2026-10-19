«К нам едут со всей страны»: почему для подписания контракта выбирают Татарстан

Как работает казанский центр «Батыр» и какие условия сейчас предлагают по контрактной службе? Почему подписывать контракт в республику приезжают из других регионов? Какие направления сейчас востребованы? Как студенты совмещают службу с учебой? Какие требования к операторов дронов? – выяснял «Татар-информ».





При подписании контракта новоиспеченный военнослужащий получает 2,9 млн рублей: 2,5 млн от республики и еще 400 тысяч рублей – это федеральная выплата от Министерства обороны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За подписание контракта в Татарстане боец получает 2,9 млн рублей

Сегодня журналистам рассказали о работе казанского Центра оформления на военную службу по контракту «Батыр» и об условиях заключения контракта на военную службу в Татарстане.

«Региональная выплата в республике – 2,5 млн рублей, тогда как в ряде других регионов она значительно меньше. Поэтому человек, подписывая контракт в Татарстане, получает большую выплату, которую может оставить семье, поддержать близких. Или ее часть потратить на дополнительное снаряжение, чтобы более комфортно проходить военную службу», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

При подписании контракта новоиспеченный военнослужащий получает 2,9 млн рублей: 2,5 млн от республики и еще 400 тысяч рублей – это федеральная выплата от Министерства обороны. Помимо самой выплаты, кандидатам из других регионов оплачивают покупку билетов, сопровождение и проживание в Казани на время оформления. Это также упрощает и ускоряет оформление кандидата.

Андрей Козлов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди подписывают у нас контракт, потом делятся впечатлениями с друзьями и знакомыми. Кандидаты понимают, что можно приехать в Казань, быстро и удобно оформиться и получить больше выгоды, а главное – возможностей для дальнейшего прохождения военной службы», – отметил Андрей Козлов.

Александр Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Александр из Саратова рассказал, что в какой-то момент устал наблюдать за нападками на нашу страну, поэтому решил встать на ее защиту. Он уверен, что в такой ситуации в стороне нельзя оставаться никому.

«Я уже пенсионер, а в Татарстане подписываю, потому что центр тут очень хороший и удобный. Мне в целом Казань нравится, я и раньше здесь бывал, знаю, что тут – профессионалы», – рассказал он.

По словам Андрея Козлова, набор в Татарстане проходит уже пять лет подряд. Главное отличие от других регионов – при подписании контракта в Татарстане будущий военнослужащий имеет большой выбор подразделений, куда он может пойти служить.

«Кроме нашей основной задачи по восполнению состава группировки войск, мы можем направлять кандидатов в части, выполняющие задачи на Африканском континенте, или в Войска беспилотных систем. К слову, там действует спецконтракт, который также распространяется на медиков», – рассказал начальник пункта отбора.

Особые условия спецконтракта, по его словам, одинаковы для Войск беспилотных систем и для медиков – это год службы с возможностью продления контракта либо увольнения, невозможность перевода в другие части и подразделения, а также обязательное обучение до двух месяцев.

Наиболее востребованы фельдшеры, медсестры и врачи-реаниматологи

Сейчас идет набор на должности среднего медицинского состава и врачей. Предпочтение отдается мужчинам, но рассматривают любых кандидатов с нужной специализацией.

«Мужчины – от 18 до 64 лет. Женщин можем рассмотреть от 18 до 45 лет, там есть ограничения по возрасту. По женщинам также необходимо провести процедуру согласования кандидатуры, учитывается наличие несовершеннолетних детей и опыт в профессии», – уточнил он.

Врачам, как и среднему медперсоналу, тоже нужна профильная специализация. Возрастные рамки для них такие же, как и для остальных. Кандидатуру врача дополнительно согласовывают с Министерством здравоохранения России и Главным военно-медицинским управлением Минобороны.

«Служить медики будут как в профильных госпиталях, так и в воинских частях. Мы отправляем данные на согласование в Главное военно-медицинское управление, там собирают информацию по вакантным должностям и предлагают кандидатам конкретные должности по конкретным специализациям», – добавил Андрей Козлов.

По его словам, сейчас на СВО наиболее востребованы фельдшеры и медицинские сестры, также есть необходимость во врачах-реаниматологах.

Активная работа идет и со студентами – по словам Андрея Козлова, в этом году уже более полутысячи студентов подписали контракт и будут проходить службу в Войсках беспилотных систем.

«Эта служба не только про управление дроном, есть множество инженерных специализаций и так далее. Условия для них те же, что и для всех контрактников Войск беспилотных систем, – это спецконтракт на год с возможностью продления и увольнения и без права перевода в другие части», – добавил он.

Учебные заведения идут навстречу таким студентам – им предлагают досрочную сдачу экзаменов и получение диплома. Если студент учится не на последнем курсе, то ему дают возможность восстановиться после прохождения службы.

Пункт отбора предложил вузам и ссузам засчитывать студентам наблюдение за процессом сборки БПЛА за практику.

«Это ознакомление с работой в современных условиях, работа на удалении от фронта – без участия в операциях. Это возможность закрыть практику студентов. Вузы и ссузы уже активно внедряют такую схему, а первые студенты начали проходить стажировку. В дальнейшем планируется вовлекать в этот формат все больше учащихся», – объяснил Андрей Козлов.

Виктор Никитин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Войсках БПЛА работают на удалении от линии соприкосновения»

В Войсках беспилотных систем сейчас ждут молодых людей от 18 до 35 лет со средним профессиональным или высшим образованием, но рассматриваются и кандидаты со средним общим образованием. Один из главных критериев – состояние здоровья. После подписания контракта новобранцы убывают в воинские части – у каждой свой учебный центр.

«Обучение проходит не менее двух месяцев. Все учебные центры расположены на территории Российской Федерации – это Челябинская и Воронежская области, Подмосковье. После успешной сдачи всех экзаменов военнослужащие переходят в воинские части и начинают применять полученные навыки при выполнении задач. Опять же, они будут находиться на значительном удалении от линии соприкосновения – от пяти километров и далее», – рассказал офицер пункта отбора Виктор Никитин.

Еще одно важное условие, о котором напомнил Виктор Никитин, – контракт могут подписать и те, кто не проходил срочную службу. Таким образом, можно заменить срочку на спецконтракт сроком на год.

По словам Андрея Козлова, Татарстан сегодня занимает одну из лидирующих позиций среди регионов России по отбору граждан в Войска беспилотных систем. Этому способствуют привлекательные условия по выплатам и полное сопровождение всех кандидатов, прибывших в республику.

«Большая часть студентов, подписавших контракт, получила академический отпуск, для некоторых разработан индивидуальный план учебы. Все учебные заведения своих ребят поддерживают, все на связи, все продолжают учиться. Те, кто уже служит, советуют это своим одногруппникам – у нас сейчас пошел поток друзей, которые служат вместе», – рассказал начальник пункта отбора.

Он отметил, что в декабре в Татарстане появятся первые контрактники, отслужившие год по спецконтракту в Войсках беспилотных систем. Большая часть из них захотели продолжить службу. Остальные же вернутся домой и расскажут о друзьям и коллегам о службе.