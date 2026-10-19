«Не витать в облаках»: Магдеев призвал IT-парк приблизить разработки к жизни

Три процента погрешности при подсчете пассажиров в автобусах стали поводом для принципиального разговора на деловом понедельнике в мэрии Набережных Челнов. Мэр Наиль Магдеев призвал IT-парк не ограничиваться перспективными разработками, а активнее внедрять их в работу муниципальных предприятий, исполкома и городских служб.





Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Выручка резидентов может вырасти до 18 млрд рублей

Челнинскому ИТ-парку в этом году исполнилось 14 лет. Сегодня на площадке работают 72 резидента и 14 стартапов, а ее заполняемость составляет 90%. По итогам 2024 года выручка компаний достигла 10 млрд рублей. В 2026-м она, по прогнозу, может вырасти до 18 млрд рублей. Увеличиваются и налоговые отчисления: с 1,8 млрд рублей в 2024 году до ожидаемых 2,8 млрд в 2026-м.

Об этих результатах на деловом понедельнике рассказал директор челнинского IT-парка Айрат Сагдеев. По его словам, задача площадки – не просто предоставить компаниям рабочие места, но и помочь им пройти путь от идеи до готового продукта.

Айрат Сагдеев Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Для этого в IT-парке работают бизнес-инкубатор, IT-академия, коворкинг и площадка «Точка кипения». Компании могут пользоваться конференц-залами, а для привлеченных специалистов предусмотрен IT-дом на 100 меблированных квартир. Аренда жилья, по данным руководства парка, обходится примерно вдвое дешевле по сравнению с рыночной стоимостью.

Отдельное направление – обучение работе с искусственным интеллектом. В IT-академии осваивают, в частности, вайбкодинг – создание цифровых продуктов с помощью нейросетей по описанию задачи, без необходимости самостоятельно писать код. С начала 2026 года в занятиях и мероприятиях академии приняли участие более 750 человек.

«Сегодня это один из главных навыков: создавать цифровые продукты можно, даже не умея программировать», – отметил Сагдеев.

Нейросети сокращают часы работы до минут

Некоторые разработки резидентов IT-парка уже приносят конкретный экономический эффект. Например, на швейном производстве внедрили систему «ПромСмета», которая анализирует тендерную документацию, подбирает товары из базы и рассчитывает себестоимость заказа.

Раньше на подготовку такого расчета уходило от четырех до шести часов, теперь – около 10 минут. Численность тендерного отдела удалось сократить с трех сотрудников до одного. По данным разработчика, экономия составляет около 200 тыс. рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. Предприниматель уже масштабирует решение и, по его словам, получает от продукта больше дохода, чем от собственного производства.

Другой пример – ИИ-агенты, которые автоматизируют документооборот и подготовку коммерческих предложений. В одном из проектов время подготовки предложения сократилось с 24 часов до 30 минут. Менеджер получает предварительный расчет и может уделять больше внимания работе с клиентом.

Компания «НейроКонтур» обучает сотрудников применять нейросети в рабочих задачах с помощью тренажера «МАЯК». По данным, представленным Сагдеевым, компания провела более 60 программ в 20 регионах России. Среди приведенных примеров – сокращение времени проверки данных в «Мосразвитии» с двух часов до 15 секунд.

Цифровые решения помогают и небольшому бизнесу. В рамках проекта ИТ-парка и «Иннокама» по цифровизации бизнеса предпринимателей – участников СВО систему учета и планирования производства внедрили в пекарне «Хлебница».

Во время пилотного проекта подготовка заказа сырья стала занимать 10 минут вместо часа, а формирование управленческой сводки – 20 минут вместо полутора часов. Количество случаев недостач и излишков сократилось с восьми до двух, а срывы выпуска продукции из-за отсутствия сырья удалось свести к нулю. Доля оцифрованных бизнес-процессов выросла с 60 до 100%.

Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Счетчики пассажиров: почему мэр требует большей точности

Один из примеров применения разработок IT-парка в городском хозяйстве – система автоматического подсчета пассажиров для МУП «Городской транспорт». Ее установили на 80 автобусах и трамваях. По итогам испытаний погрешность подсчета составила 3%.

По словам Сагдеева, собственная разработка позволяет транспортному предприятию снизить затраты на обслуживание системы, самостоятельно получать необходимую отчетность и развивать программное обеспечение под свои задачи, не завися от сторонних разработчиков.

Наиль Магдеев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева заинтересовала не только сама разработка, но и точность ее работы. Он поинтересовался, почему в техническом задании допускается погрешность до 5%, а не, например, до 1%.

Представитель IT-парка пояснил, что системы подобного типа не обеспечивают стопроцентной точности. Гендиректор МУП «Городской транспорт» Ильдар Гизатуллин добавил, что установленное оборудование изначально предусматривало погрешность в 5%, а разработанная специалистами IT-парка программа позволила улучшить этот показатель.

Магдеев, в свою очередь, призвал не ограничиваться требованиями, которые проще выполнить, а изначально ставить перед разработчиками более амбициозные задачи.

Ильдар Гизатуллин Фото: пресс-служба Набережных Челнов

«Вы 5% записали – значит, вам дали 3% погрешности, и вы считаете: ну они просто молодцы! Пишите в техническом задании, что погрешность должна быть не более 1%. К этому они должны стремиться. Как техническое задание напишешь, так оно и будет», – заявил мэр.

Гизатуллин пояснил, что работа над цифровизацией транспортного предприятия на этом не заканчивается. Сейчас вместе с IT-парком создают программу диспетчеризации. Если проект удастся реализовать, предприятие сможет перейти к собственной системе управления, не зависящей от внешних разработчиков.

«Все должно быть приземлено к нашей повседневной жизни»

Обсуждение транспортной системы стало поводом для более широкого разговора о роли IT-парка в развитии города. Наиль Магдеев подчеркнул, что цифровизация должна выражаться не только в перспективных проектах и освоении новых технологий, но и в решении повседневных задач предприятий и муниципальных служб.

Всё, что там разрабатывается, должно реализовываться в повседневной жизни, а не витать в облаках с расчетом на то, что всё это будет когда-нибудь в двадцать втором веке. Всё должно быть приземлено к нашим сегодняшним задачам», – заявил градоначальник.

В качестве возможных направлений он назвал работу системы ЖКХ, муниципальных предприятий и исполнительного комитета. В частности, цифровые инструменты могут использоваться для обработки обращений граждан, контроля сроков их рассмотрения и подготовки ответов.

По мнению мэра, у IT-парка достаточно компетенций, чтобы предлагать такие решения, а городским структурам необходимо активнее внедрять их в свою работу.

«Ребята там умные, толковые. Но еще раз хочу сказать, что эти проекты должны быть приземлены к нашей повседневной жизни. Для этого создавался IT-парк, для этого строился дом для IT-специалистов», – подчеркнул Магдеев.

Строительство дата-центра и планы на будущее

Один из способов связать разработчиков с реальными потребностями бизнеса – конференция «Цифровизация промышленности», которая прошла в IT-парке в июне этого года. В ней участвовали 300 человек, представители 130 промышленных предприятий и 45 IT-компаний.

На площадке обсуждали внедрение цифровых решений и меры государственной поддержки. По итогам конференции четыре компании оформляют резидентство «Сколково», три стали резидентами IT-парка. Кроме того, участники заключили 20 контрактов на общую сумму 130 млн рублей.

Для сравнения: в 2025 году по итогам конференции было заключено 19 контрактов на 8 млн рублей. Таким образом, общая сумма выросла более чем в 16 раз.

«Мы видим главный показатель эффективности нашей работы в том, чтобы по итогам мероприятия появились новые контакты, встречи, пилотные проекты, заключились контракты между участниками», – отметил Сагдеев.

В 2027 году IT-парк планирует провести конференцию 27 мая и привлечь 400 участников из десяти регионов России.

Еще один крупный проект – строительство в Закамской зоне центра обработки данных на 2400 стоек. Объем инвестиций оценивается примерно в 15 млрд рублей. Сейчас IT-парк работает над привлечением 3 млрд рублей федерального финансирования.