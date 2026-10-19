Госсовет РТ принял в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов

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Законопроект о запрете на пять лет, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, розничной продажи вейпов и жидкостей для них в Татарстане приняли в первом чтении депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ. Документ был рассмотрен с участием представителей политических партий, не представленных в парламенте.

«Запрет вводится сроком на пять лет. Такой экспериментальный период определен 186-м федеральным законом от 26 июня этого года», – рассказал председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, представляя документ.

По его словам, основная цель запрета – защита здоровья населения от негативных последствий потребления никотиносодержащей продукции, прежде всего среди молодежи.

«Сегодня электронные системы доставки никотина, так называемые вейпы, активно продвигаются на рынке как модный и безопасный продукт, однако медицинское исследование уже доказало пагубное влияние этой продукции на здоровье», – подчеркнул депутат.

Установлен срок внесения поправок к законопроекту – до 27 октября.