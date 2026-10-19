В Аксубаевском районе после реконструкции открыли мечеть «Йолдыз»

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Мечеть «Йолдыз» в деревне Старый Татарский Адам Аксубаевского района вновь открылась после капитального ремонта. На торжественной церемонии присутствовали глава района Алмаз Мингулов, имам-мухтасиб района Равиль хазрат Камалетдинов, меценат реконструкции Ильнар Салахов, имам мечети Асхат хазрат Хизбуллин, местные жители и уроженцы села из других регионов, сообщает «Аксубаево-информ».

История мечети насчитывает около ста лет. Значительный вклад в ее возвращение сельчанам в 2004 году внес Йолдыз Ахметов, организовавший частичный ремонт здания. После его смерти жители решили назвать мечеть в его честь.

Церемония открытия началась с выступления учащихся школы Нижней Татарской Майны, чтения молитв и мунаджатов. С приветственным словом к собравшимся обратился глава района.

«Мы очень рады собраться на это торжество в такой солнечный и прекрасный день. Я искренне поздравляю сельчан и гостей с праздником, – сказал руководитель района. – Наличие мечетей на земле – это великое благо, дарованное нам. Пусть двери молитвенного дома всегда будут открыты. Пусть молодежь чаще тянется к мечетям, и пусть азан никогда не умолкает».

Мингулов рассказал о поддержке религиозных организаций и ремонте мечетей в районе, а также выразил надежду на скорейшее завершение специальной военной операции и возвращение военнослужащих к своим семьям.

Благодарственные письма и памятные подарки вручили Ильнару Салахову, Асхату хазрату Хизбуллину и директору Нижнетатмайнской школы, имаму-хатыбу мечети села Татарская Майна Рафику хазрату Насырову.

Имам-мухтасиб района Равиль хазрат Камалетдинов и имам-хатыб мечети «Йолдыз» Асхат хазрат Хизбуллин поздравили участников с открытием мечети и призвали сохранять единство и следовать религиозным традициям.

«Это была давняя мечта моей семьи. И вот – мы вместе с односельчанами воплотили эту мечту в жизнь. Хочу поблагодарить всех жителей села: без них выполнить такую огромную работу было бы невозможно. Пусть азан с минарета этой мечети звучит всегда», – сказал Ильнар Салахов.

Исследователь истории сел и мечетей Татарстана, кандидат исторических наук Рафик хазрат Насыров рассказал об истории мечети и передал ей подготовленный в дар исторический уголок.

Глава сельского поселения Гулия Мифтахова поблагодарила жителей, участвовавших в восстановлении мечети, и вручила им Благодарственные письма и памятные подарки.

Завершилась церемония разрезанием зеленой ленты и коллективным намазом.