Адвокат Курамшин рассказал, как защитить имущество от изъятия

Доказать законность приобретения имущества и сохранить его при антикоррупционном иске можно, если подтвердить, что покупка совершена на законные доходы. Это касается в том числе родственников чиновников, которые самостоятельно зарабатывают и приобретают дорогостоящие вещи. Об этом в программе «7 дней плюс» на ТНВ рассказал адвокат адвокатской палаты Республики Татарстан Шамиль Курамшин.

По словам адвоката, изменения в федеральном законе о противодействии коррупции уточнили обстоятельства, при которых антикоррупционный иск может быть удовлетворен. В частности, значение имеет время приобретения имущества: если чиновник купил дом или автомобиль до поступления на государственную службу, это может стать основанием для защиты собственности.

Отдельно Курамшин остановился на ситуации с родственниками должностных лиц. По его словам, они могут вести собственный бизнес, работать по найму и приобретать имущество на свои доходы. В таком случае важно подтвердить законность происхождения средств.

«Если же все-таки такой иск был направлен, паниковать не надо, нужно собраться. Если ты понимаешь, что это имущество было куплено на честные деньги, тобой или твоими родственниками, нужно защищаться», – отметил адвокат.

Он рекомендовал при предъявлении антикоррупционного иска обращаться за помощью к юристам и адвокатам, чтобы разобраться в обстоятельствах дела и отстоять свои права.