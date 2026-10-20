Госкомитет РТ назвал районы с наибольшим числом ДТП с животными

По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных с начла года зафиксировано в Нижнекамском (17 случаев), Мензелинском (14 случаев) и Лаишевском (10 случаев) районах. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Основная доля происшествий происходит на федеральных автомобильных дорогах М-7 «Волга» и М-12 «Восток»», – подчеркнули в ведомстве.

Что грозит водителю за ДТП с животным?

Если в ходе оформления ДТП установлено нарушение правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД назначат штраф в качестве меры административного наказания.

«Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам в рамках своих полномочий имеет право предъявлять требования о возмещении ущерба, причиненного животному миру. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в результате ДТП, определяется по методике исчисления размера вреда, утвержденной приказом Минприроды России», – рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Размеры ущерба составляют: за лося – 80 тыс. рублей, косулю – 40 тыс. рублей, кабана – 30 тыс. рублей, благородного оленя – 70 тыс. рублей, пятнистого оленя – 60 тыс. рублей.

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