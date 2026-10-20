В УФНС России по РТ объяснили, как оплатить имущественные налоги за детей

Скриншот презентации представителя УФНС России по Республике Татарстан Гульфии Каюмовой

Родители обязаны уплачивать имущественные налоги за несовершеннолетних детей, если на них зарегистрирована недвижимость. Об этом на вебинаре в «Татар-информе» рассказала представитель УФНС России по Республике Татарстан Гульфия Каюмова.

«Почему-то некоторые родители считают, что если ребенок несовершеннолетний, то и платить налоги не нужно. Об этом благополучно забывают», – отметила Каюмова.

Она пояснила, что такая ситуация часто возникает при оформлении ипотеки, когда родители выделяют доли в недвижимости своим детям. В этом случае ребенок становится налогоплательщиком, а обязанность по уплате налога за него исполняют законные представители.

Для удобства родителей в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС действует сервис «Семейный доступ». Он позволяет просматривать начисленные детям налоги и оплачивать их из личного кабинета родителя.

Чтобы воспользоваться сервисом, сначала необходимо подключить ребенка к личному кабинету налогоплательщика. Для этого законному представителю нужно обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Затем в личном кабинете родителя необходимо открыть раздел «Профиль», выбрать подраздел «Семейный доступ» и направить запрос на подключение. После этого заявку нужно подтвердить в личном кабинете ребенка.

«После третьего шага в разделе „Налоги“ вы уже увидите налоги ваших детей. Если детей несколько, можно переключаться между ними, видеть начисления за каждого ребенка по отдельности и оплачивать их из кабинета родителя», – пояснила Каюмова.

При этом подключение «Семейного доступа» необязательно. Родители могут оплачивать налоги непосредственно через личный кабинет ребенка либо воспользоваться сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин». Он также позволяет перечислять налоги за других граждан, в том числе пожилых родителей и близких родственников.

Кроме того, налоги можно оплатить через мобильное приложение «Налоги ФЛ», портал «Госуслуги», отделения банков и почты. Каюмова напомнила, что срок уплаты имущественных налогов за 2025 год истекает 1 декабря 2026 года.

Скриншот презентации представителя УФНС России по Республике Татарстан Гульфии Каюмовой

Для удобства жителей Татарстана налоговые инспекции по вторникам работают до 20:00. Дополнительный вечерний прием по четвергам предусмотрен в инспекциях Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска.

Также 14 ноября в налоговых инспекциях республики запланирован день открытых дверей, во время которого граждане смогут получить консультации по начисленным налогам.

Кроме того, УФНС России по Татарстану запустило собственный канал в мессенджере MAX. По словам Каюмовой, там будут публиковаться разъяснения по налоговым вопросам, в том числе ответы на обращения, поступившие в ходе вебинара.

«Все вопросы, которые поступили в чате под видео, мы соберем и подготовим ответы. Их будем публиковать в том числе на нашем канале, на сайте и в социальных сетях», – сообщила она.

Разъяснения также будут размещаться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».