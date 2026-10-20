В РКБ Татарстана начнут делать биопсию сердца

В Республиканской клинической больнице Татарстана будут делать биопсию сердца. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мастер-класс для рентген-хирургов РКБ по забору материала для биопсии сердца провел руководитель отдела интервенционной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории высоких технологий диагностики и лечения нарушений ритма сердца, д.м.н. НИИ кардиологии Томского НИМЦ Роман Батталов. По его словам, указанный метод диагностики точнее, нежели МРТ сердца.

«Такие диагнозы, как миокардиты и миопатии – очень тяжелые процессы, которые сложно диагностировать. Здесь два пути: МРТ сердца и биопсия миокарда. Второй вариант является самой точной методикой диагностики в данном случае. Обязательным показанием для биопсии считается, например, пересадка сердца или аритмия, не имеющая объяснений», – объяснил заведующий отделением функциональной диагностики №1 Юрий Терегулов.

Согласно методу, рентген-хирург берет три кусочка из участка сердца под рентген-контролем, затем патологоанатом проводит гистологическое исследование. Для пациента процедура является безболезненной.

«Эта методика применяется в федеральных центрах. И не каждая клиника берет на себя ответственность, проводить такие обследования. Но ни МРТ, ни КТ не может дать настолько точной картины, как биопсия. Поэтому зачастую это единственный способ поставить диагноз. В нашем центре делается около 150 таких обследований в год», – рассказал Роман Батталов.