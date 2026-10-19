Предприниматели РТ смогут побороться за премию «Предприниматель года» – 2026

Татарстанские предприниматели смогут принять участие во всероссийской премии «Предприниматель года» по итогам 2026 года. Прием заявок продлится до 15 ноября на платформе премии.

Участниками могут стать компании любого масштаба – от самозанятых до крупных предприятий. Премия проводится по 38 номинациям. В этом году в их число вошли «Беспилотные системы», «Традиционное ремесло», «СВОй бизнес», «Автобизнес», «Креативная индустрия», «СМИ» и «Развитие внутреннего туризма».

Также традиционно предусмотрены специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». Первую определяют по предложению членов жюри, а вторая является переходящей наградой и ежегодно передается в город нового победителя.

Победителей оценивает независимое жюри из опытных предпринимателей. Компании сравнивают по шести индексам: экономического роста, узнаваемости, инноваций, эффективности продаж, социальной ответственности и управленческих компетенций. Такой подход позволяет оценивать предприятия разного масштаба.

Цель премии – продвижение региональных брендов и продукции, в том числе на внешние рынки, а также поддержка бизнеса через выявление и поощрение эффективных деловых практик. Результаты конкурса объявят на торжественной церемонии в мае 2027 года после анализа годовой отчетности компаний-участников.

В 2025 году в премии приняли участие предприниматели из 77 регионов России, включая новые субъекты РФ. Организаторы получили 646 заявок, по итогам конкурса вручили 36 статуэток абсолютным победителям и 105 медалей лауреатам.