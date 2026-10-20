В Бугульме реконструкцию моста на улице Сокольской планируют завершить в ноябре

В Бугульме завершается реконструкция моста через реку Бугульминку на улице Сокольской. Глава района Дамир Фаттахов проинспектировал ход работ и поручил подрядчику завершить их в установленный срок – до конца ноября.

Реконструкция началась 10 июля в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На время работ движение транспорта и пешеходов по улице полностью перекрыто.

Подрядчик уже заменил мостовое полотно и пролетные строения. Сейчас специалисты монтируют новое освещение, укладывают асфальт, благоустраивают прилегающую территорию и строят тротуар на улице Ломоносова.

«Поставил подрядчику задачу: все завершить в срок, на весну ничего не оставлять, чтобы в этом году мы запустили движение по мосту. В совокупности с новым тротуаром от центра до лыжной базы это станет важнейшей городской артерией – безопасной и комфортной как для автомобилистов, так и для пешеходов», – отметил Дамир Фаттахов.

Напомним национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным.