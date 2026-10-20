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Происшествия 20 октября 2026 14:10

Вылил спиртное в Вечный огонь: в Подмосковье арестовали осквернителя

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Взят под стражу мужчина, осквернивший Вечный огонь в подмосковном Реутове. Меру пресечения задержанному избрал городской суд.

Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Реутовцам, погибшим за Отечество». Гражданин вылил спиртное в Вечный огонь возле центральной стелы на глазах у прохожих, после чего скрылся.

На мужчину завели уголовное дело об осквернении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, с угрозой применения насилия. Обвиняемого заключили под стражу, передает ТАСС.

#вечный огонь #подмосковье #арест
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