Какие части тела животного нельзя есть мусульманам

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Мусульманам категорически запрещается употреблять в пищу некоторые отдельные части животного, даже если оно заколото в соответствии с нормами Шариата. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

«Запрещено пить и использовать в приготовлении блюд текущую кровь. Иными словами, кровяные колбасы и красители на основе крови не дозволены, даже если животное забито должным образом. Что же касается небольших прожилок крови в мясе, то они не считаются текущей кровью, в них нет ничего страшного, если животное зарезано правильно», – сообщили в комитете.

Также считается недозволенным употребление в пищу следующих частей тела животного:

- мужские и женские половые органы;

- семенники;

- железы;

- мочевой пузырь;

- желчный пузырь.