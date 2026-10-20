Какие части тела животного нельзя есть мусульманам
В Комитете «Халяль» назвали запрещенные к употреблению в пищу части тела животных
Мусульманам категорически запрещается употреблять в пищу некоторые отдельные части животного, даже если оно заколото в соответствии с нормами Шариата. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.
«Запрещено пить и использовать в приготовлении блюд текущую кровь. Иными словами, кровяные колбасы и красители на основе крови не дозволены, даже если животное забито должным образом. Что же касается небольших прожилок крови в мясе, то они не считаются текущей кровью, в них нет ничего страшного, если животное зарезано правильно», – сообщили в комитете.
Также считается недозволенным употребление в пищу следующих частей тела животного:
- мужские и женские половые органы;
- семенники;
- железы;
- мочевой пузырь;
- желчный пузырь.