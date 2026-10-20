В Казани возложили цветы к памятнику Мустая Карима в честь 107-летия поэта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сквере имени Мустая Карима в Казани состоялась официальная церемония возложения цветов и литературно-музыкальная программа, посвященная 107-й годовщине со дня рождения башкирского поэта и писателя Мустая Карима.

Почтить память великого поэта собрались представители органов власти, деятели культуры, молодежь и общественные организации.

Организаторами события выступили Республиканская национально-культурная автономия башкир Татарстана, Управление культуры Исполнительного комитета Казани и культурный центр «Залесный».

Особое место в жизни Мустая Карима занимала Казань. Уфа, Казань и Москва были городами, с которыми его связывали дружба, творческие контакты и духовная близость. В 2021 году в столице Татарстана установили памятник писателю. С тех пор у памятника ежегодно собираются представители культурного сообщества, чтобы почтить память поэта и вспомнить его литературное наследие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К собравшимся обратился заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Азат Абзалов. Он отметил особую историческую и культурную значимость этого дня:

«Это день, когда мы вспоминаем в лице Мустая Карима целую эпоху. Два друга – Мустай Карим и Минтимер Шарипович Шаймиев – в свое время задали ту планку, которую сейчас как никогда актуально поддерживать. Посмотрите, как мы живем в дружбе, в красивых республиках и городах! В этом году вся Российская Федерация живет под эгидой Года народного единства, а в Татарстане еще и Года воинской и трудовой доблести. Мустай Карим говорил своими произведениями о самом главном. И очень важно, что сегодня здесь присутствуют молодые люди», – отметил Абзалов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров подчеркнул масштаб личности писателя и его преданную любовь к обеим республикам.

«Сегодня мы собрались у величественного памятника не просто великому поэту, но и фронтовику и наставнику, и человеку который от всего сердца любил Башкортостан и Татарстан. Его наследие нас сегодня объединяет. Его великие слова "Не русский я, но россиянин" – это гимн дружбы между нашими народами», – сказал он.

Также прозвучали стихи Мустая Карима, песни на его произведения и башкирские народные композиции. В программе приняли участие Башкирский народный театр песни «Ак тирәк», детский эстрадно-фольклорный ансамбль «Айтуган», заслуженный артист Республики Татарстан Фарид Мирзануров в сопровождении заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рината Мухутдинова, а также Айгуль и Камал Шарафиевы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор Казанского культурного центра «Залесный» Тимур Юсупов зачитал обращение от руководства Фонда имени Мустая Карима (учредителем фонда является внук писателя Тимербулат Каримов, а директором – дочь поэта Альфия Каримова):

«В этом году для нас особенный год – Год единства народов России. Уверены, что здесь сегодня те, кто понимает, что большие поэты советской эпохи становились мостами дружбы и согласия между народами республик и целыми странами. Мустафа Сафич всегда любил Казань, он всегда дружил с казанскими поэтами и писателями, и наш фонд старается сохранить эту дружбу и передать ее следующим поколениям».

Фарид Мирзануров исполнил песню «Өсөнсө көн тоташ кар яуа» («Третий день идет снег») на стихи поэта. Айгуль и Камал Шарафиевы прочитали стихотворение «О березовом листе». А завершил программу попурри на башкирские народные патриотические песни «Любизар» в исполнении коллективов «Ак тирәк» и «Айтуган».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Мустая Карима.

Мустай Карим (1919–2005) – классик башкирской литературы, поэт, драматург, публицист и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Его произведения переведены на десятки языков России и мира. Творчество писателя, основанное на гуманизме, любви к родине и уважении к человеку, близко не только башкирскому, но и татарскому народу.