Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мероприятии, которое состоялось в Доме Правительства РТ, также участвовал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На заседании научный руководитель НИИ синтетического каучука имени С.В. Лебедева Галина Григорян представила проект производства полисилоксановых каучуков с улучшенными свойствами. Разработка направлена на импортозамещение и создание отечественной сырьевой базы.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин отметил перспективность проекта. «Откладывать эту тему нельзя», – заявил он. Минниханов поручил Минпромторгу Татарстана внимательно изучить вопрос организации производства.

Кроме того, представители Сколковского института науки и технологий (Сколтех) презентовали разработки в области накопителей энергии, композитных материалов и защитных покрытий.

Профессор Центра энергетических материалов Сколтеха Евгений Антипов рассказал о создании новых катодных материалов и литий-ионных аккумуляторов. Среди возможных направлений сотрудничества с Татарстаном – подготовка специалистов, поставка отечественных материалов для производства аккумуляторов и создание совместного научно-образовательного центра по накопителям энергии.

Директор Центра технологий материалов Сколтеха Иван Сергеичев представил технологию производства термопластичных композитных профилей для гражданской и промышленной инфраструктуры, мебели, оконных конструкций и транспортных систем.

Руководитель лаборатории газотермического нанесения функциональных покрытий Дмитрий Джуринский рассказал о технологиях повышения надежности электрических контактных соединений и резьбовых соединений нефтегазовых труб, а также об антикоррозионных покрытиях для мостов, трубопроводов, морских конструкций и других объектов.

Минниханов поблагодарил представителей института за представленные разработки и подтвердил заинтересованность Татарстана в совместных проектах со Сколтехом.

«Я несколько раз посещал Сколтех, за короткий срок вы достигли впечатляющих результатов. Сегодня нам нужно активнее интегрироваться. Очень интересные доклады. И накопители энергии, и технологии для повышения характеристик металлоконструкций – по всем этим вопросам будем тесно работать», – сказал Раис Татарстана.