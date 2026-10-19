Семейный экофестиваль «Зеленая ярмарка 2.0» посетили более 250 челнинцев

Более 250 жителей Набережных Челнов посетили семейный экологический фестиваль «Зеленая ярмарка 2.0», прошедший на базе Детского эколого-биологического центра. Фестиваль объединил детей и взрослых вокруг идеи бережного отношения к природе. Экологическое просвещение – одна из целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Одной из самых востребованных площадок стала интерактивная зона регионального оператора «Гринта»: гости обсуждали раздельный сбор отходов и правила сортировки, участвовали в экологической викторине и мастер-классе, где изготовили брелоки из переработанного пластика. Формат объединил теорию и практику – участники наглядно убедились, что использованный пластик может обрести вторую жизнь.

«Зеленая ярмарка – это не просто фестиваль, а важная традиция, объединяющая людей вокруг идеи бережного отношения к природе. Экологические знания становятся доступнее для людей разных возрастов, а ответственное отношение к природе превращается в повседневную привычку», – отметил директор МАУДО «ДЭБЦ № 4» Владимир Товма.

Фестиваль стал продолжением системной работы компании по экологическому просвещению: в прошлом году в Челнах открыт пункт раздельного сбора отходов, куда жители за год сдали порядка 7 тонн вторсырья. Мероприятие прошло при грантовой поддержке мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева в рамках проекта «Инициатива первых».

Организаторы – активисты детской общественной организации «Союз друзей природы» и Детского эколого-биологического центра при поддержке партнеров.