Журналист «Татар-информа» Зиля Мубаракшина участвует в премии «Татары года»

Журналист «Татар-информа» Зиля Мубаракшина вошла в десятку номинантов на звание самого перспективного молодого татарина или татарки года в рамках рейтинга «Татары года», организованного изданием «Миллиард.Татар».

Мубаракшина пишет о важных темах на татарском языке. Вместе с ней за победу в номинации борются еще девять участников, в числе которых музыканты, исследователи татарской истории и культуры, представители современного искусства и авторы образовательных проектов.

Проголосовать за участников можно во «ВКонтакте», в телеграм и на сайте проекта.

Всего премия «Татары года» включает 21 номинацию. Имена победителей объявят 2 декабря.