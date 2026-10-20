В ОЭЗ «Алабуга» стартовало производство легких коммерческих авто Sollers SF7

Производство легкого коммерческого автомобиля Sollers SF7 стартовало сегодня на площадке особой экономической зоны «Алабуга». Старт производству дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Запуск производства нового коммерческого авто «Sollers» – очередной важный шаг в развитии отечественного автопрома и автомобильной отрасли Татарстана. Уверен, новый автомобиль займет достойное место на российском рынке», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что завод – давний стратегический партнер Татарстана, и поблагодарил руководство и всю команду «Соллерс» за большой вклад в развитие автомобильной отрасли Татарстана.

Завершилась церемония старта производства демонстрацией нового авто, на котором Минниханов оставил послание «Удачи!» коллективу завода.

Отметим, что производство новой модели организовано по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов. А дополнительная обработка кузовов катафорезным грунтом обеспечивает надежную антикоррозионную защиту.

Автомобиль построен на отечественной компонентной базе: дизельный двигатель объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил и 6-ступенчатая механическая коробка передач. В продажу он должен поступить в первом квартале следующего года.