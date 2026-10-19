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Общество 19 октября 2026 14:11

Более 510 га сельхозземель в Елабужском районе РТ переведут в другие категории

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Более 510 га земель сельскохозяйственного назначения в Елабужском районе Татарстана переведут в другие категории. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект предусматривает перевод земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в границах Елабужского района, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях размещения объектов производственной деятельности», – сказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Размещение объектов производственной деятельности на территории Елабужского района, в частности, в ОЭЗ «Алабуга», предусмотрено схемой территориального планирования муниципалитета.

#сельхозземли
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