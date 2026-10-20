«Мы изучали российский опыт»: в Самарканде готовят к открытию детский хоспис

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Узбекистане создается полноценная государственная система оказания паллиативной помощи. В июле этого года соответствующее решение было принято Президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. Одним из элементов системы станет новый детский хоспис в городе Самарканд. О том, что будет представлять собой учреждение, узнал на месте «Татар-информ».

«Мы изучали российский опыт, в частности опыт Уфы. Это первый проект именно государственного детского хосписа в стране», – рассказала агентству начальник Управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан Умида Мухиддинова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сейчас здание хосписа активно строится – уже готов каркас. Открытие запланировано на март 2027 года.

Здание рассчитано на 15 коек. Здесь будет бассейн, специальные залы лечебной физической культуры и реабилитации.

«У нас планируется пребывание пациентов с родителями. Для мам и пап разработаны специальные программы обучения, а также их отдыха и восстановления. У нас домашняя обстановка, а не атмосфера больничной палаты», – рассказала корреспонденту агентства главный врач хосписа Саодат Игамова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Специалисты, которые будут работать в этом центре, прошли специальное обучение в России.

«Лично я посещала Уфимский хоспис. Также мы приглашали российских экспертов, в частности Елену Полевиченко – главного внештатного детского специалиста по паллиативной помощи Минздрава России. Коллеги помогли нам подготовить специалистов, как для системы социальной защиты, так и для системы здравоохранения», – объяснила главврач.

В Узбекистане создана электронная платформа, через которую дети с неизлечимыми диагнозами, смогут воспользоваться услугами хосписа и выездной паллиативной службы.

«С сентября у нас запущены две выездные паллиативные бригады. Семьям оказывается не только медицинская помощь, но и психологическая и социальная поддержка. Социальные работники тоже вовлечены в оказание паллиативной помощи. Это своевременная инициатива государства и очень нужный проект», – отметила Умида Мухиддинова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Ребенку, имеющему статус паллиативного пациента, положены пособия. За счет госбюджета они могут также получить функциональные кровати и противопролежневые матрасы.

«Помимо выездной паллиативной службы, есть услуги на дому. Родитель может оставить ребенка с ассистентом. Он читает книги, при необходимости проводит образовательные или лечебные мероприятия, физкультуру. На эту услугу выделяется 15 часов в неделю, субсидия полностью оплачивается из государственного бюджета», – добавила Умида Мухиддинова.

И новая услуга, внедряемая буквально два месяца, – раннее вмешательство. Она оказывается совместно с системой здравоохранения и начинается еще в родильных учреждениях: если ребенок рождается с видимыми пороками развития, в электронную систему вносится соответствующий диагноз и в течение пяти дней определяется его инвалидность.