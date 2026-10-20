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Общество 20 октября 2026 13:19

В Татарстане тестируют приборы для отпугивания диких животных на трассах

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В Татарстане устанавливают приборы для отпугивания диких животных и ограждения, чтобы они не выбегали на автотрассы. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В настоящее время на автодорогах Соболеково в Нижнекамском районе и Аксубаево – Нурлат в Нурлатском районе работают в тестовом режиме акустические приборы «Чистон-АОЖ». Оборудование предназначено для отпугивания диких животных и предотвращения их выхода на проезжую часть.

«Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам при строительстве М-12 были предложены и реализованы установки трех биопереходов тоннельного типа и семь биопереходов в виде ландшафтного моста и мостовых переходов», – сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

Ежегодно совместно с ГИБДД в местах концентрации ДТП устанавливаются дополнительные дорожные знаки «Дикие животные».

Подробности читайте в материале «Татар-информа».

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#госкомитет рт по биоресурсам #дтп с лосем #дикие животные
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