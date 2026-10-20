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Культура 20 октября 2026 15:49

Казань войдет в маршрут «Россия Льва Толстого» к 200-летию писателя

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Заведующая музеем Льва Толстого Лия Бушканец представила новую концепцию музея на заседании ученого совета Национального музея РТ.

Лев Толстой, великий русский писатель, провел в Казани 5,5 лет: с 13 до 18 лет – период формирования его личности, отмечает Бушканец. Эта мысль уже давно стала главной краской всего толстовского следа в Казани – Толстой, при всей репутации сослагательного наклонения, не был бы Толстым, не проведи он этот конкретный период своей жизни, свою юность, в Казани.

«За последние 25 лет существовало несколько общих концепций развития музея, и только сейчас мы добрались до какой-то конкретики, до создания художественного проекта этой экспозиции», – сказала Бушканец во время заседания.

Проект входит в программу 200-летия Льва Николаевича – дата настолько грандиозная, что подготовка к ней ведется по всей России уже сейчас. Например, буквально на прошлой неделе к юбилею писателя уже анонсировали туристический маршрут «Россия Льва Толстого», только Казань в этот маршрут по данным Интерфакса не вошла. Между тем, Бушканец подтвердила, что Казань войдет в этот туристический маршрут, и вскоре даже будет организовано обучение сотрудников.

Перед тем, как показать рендеры будущей экспозиции, Бушканец остановилась на нескольких важных вопросах, которые требовали от руководства музея осмысленного ответа.

В первую очередь, музею было необходимо определиться с тем, что должно находиться в экспозиции. В связи с тем, что казанский музей отражает только часть жизни Толстого, говорить о биографии и творчестве писателя «в полном объеме» нет необходимости. Для музея центральной темой станет именно казанский период, и если, привела пример Бушканец, 20 лет назад планировался отдельный зал, раскрывающий мировое значение творчества Толстого, то теперь от этой идеи отказались.

О писателе в соцсетях и даже в СМИ бытует большое количество мифов, главные среди которых, рассказала заведующая музеем, плохая учеба и гонорея. Музей Толстого же провел социологический опрос, который показал, что в основе музея должны лежать не забавные мифы, а строгая научная концепция: «Задача экспозиции – не упростить и подстроиться, а учесть запрос целевой аудитории и, скажем так, подчинить ее себе», – заявила Бушканец.

«Любимая мысль Толстого – это мысль о «паутине любви». Когда он был в Казани, он читал Лоренца Стерна, известного писателя, у которого мысль о паутине любви он и взял. Как эту паутину визуализировать, чтобы она была красивой и эстетичной, а не пугающей?», – рассказала Бушканец о концепции визуализации литературного музея.

Идеи реализации «эстетичной паутины любви» уже есть, и эту концепцию Лия Бушканец разрабатывает вместе с заведующей экспозиционным отделом Государственного музея Толстого в Москве Галиной Лысяковой.

Однако главный вопрос связан с экспонатами. Лия Бушканец открыто признает, что в Казани почти нет экспонатов, потому что все хранится в Москве и музей-усадьбе «Ясная Поляна».

«Здесь нам придется делать копии и муляжи. Очень важно, чтобы они были высокого художественного уровня. Конечно, это большие средства, потому что некачественные копии будут обеднять экспозицию и все идеи, которые в нее заложены», – рассказала Бушканец.

Заведующая музея Толстого в Казани назвала такой подход – «мемориальность второй степени». В условиях ограниченного количества экспонатов, экспозицию также дополнят мультимедийные средства: цифровые витрины, 3D-мэппинг и нейросетевое омоложение Толстого.

Первый этаж будет посвящен студенческой жизни писателя, истории рода Толстого и Казани 1840-х годов. О Казани того периода авторы экспозиции хотят рассказать через высокотехнологичные окна – с помощью тонких экранов зрителям покажут за окнами музея-усадьбы пожар 1842 года. Отдельный тематический раздел на выставке будет посвящен взаимодействию Толстого с исламом.

На втором этаже, согласно презентации Бушканец, будет располагаться комната тети писателя Пелагеи Юшковой. Сама тетя должна будет предстать перед гостями в виде голограммы перед туалетным столиком с зеркалом.

Кульминация всей музейной экспозиции – мезонин. В связи с требованиями пожарной охраны, полноценной экспозиции на верхнем этаже устроить не удастся, однако здесь руководство музея планирует организовать «приют уединенного мыслителя»: книги, цитаты – все, что наполняло внутренний мир Толстого.

«Толстой – это чрезвычайно значимая фигура, и мы в республике должны гордиться тем, что он провел эти годы в Казани. И музей Толстого, как филиал Национального музея РТ, будет очень важен для презентации республики на международной арене, не только в России», – считает Бушканец.

По замечанию заведующей толстовского музея, экспозиции уже сейчас вызывают особый интерес у гостей из Индии, Турции, Китая и других стран.

«В англоязычной литературе Толстой больше известен своими цитатами из художественных произведений. А в восточных странах он больше известен своими философскими высказываниями, и интересуют их больше его философские труды», – рассказал первый проректор Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, комментируя презентацию музея Толстого.

Он отметил, что сегодня меняется ландшафт посетителей музея. До 2022 года, замечает он, был большой поток иностранных гостей, в том числе из Европы, а сегодня – арабские страны и Китай. Поэтому Таюрский предлагает музеям это знание использовать и переориентироваться: «Менталитет у людей совершенно другой».

Фото: Презентация Лии Бушканец «Проект экспозиции Музея Л.Н. Толстого в Казани: Проблемы и решения»

#Лев Толстой #Национальный музей РТ
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