Выставка «Николай II: семья и престол» откроется в Казани с 23 октября

«Коронация Николая II и Александры Федоровны в Успенском соборе Кремля 14 (26) мая 1896 г.», Лауриц Туксен

Фото: Центр "Эрмитаж-Казань"

В выставочном Центре «Эрмитаж – Казань» 23 октября откроется выставка «Николай II: семья и престол», которая познакомит жителей и гостей города с мемориальными предметами семьи последнего российского императора.

Экспозиция включает в себя более 350 произведений ювелирного и декоративно-прикладного искусства, плакатов и фотографий, костюмов и предметов быта, рассказывающих о жизни Романовых и России в эпоху перемен.

В залах представлены мундиры Николая II и домашние платья Александры Федоровны, игрушки великих княжон и цесаревича Алексея, предметы из комнат в Зимнем дворце и мебель с императорских яхт. Личные вещи, чудом уцелевшие в ХХ веке, позволяют заглянуть в приватную жизнь императорской фамилии, обычно скрытую от посторонних глаз.

Историческими свидетелями внутренней и внешней политической жизни России, в центре которых находилась императорская семья, являются шлем кирасира и форма городового, сувениры русско-французского альянса и дары китайского Двора, плакаты времен Первой мировой войны и предметы из лазарета в Зимнем дворце.

Царствование Николая II оказалось судьбоносным для Российской империи – с событиями того времени тесно переплетена и история Казани. На выставке будут представлены: подносное блюдо от Казани в честь восшествия императора на престол, портрет инспектора Казанской духовной академии, а также поднесенная цесаревичу Алексею икона, написанная мастером из Казанской губернии.

Император Николай II не посещал древний город, но был связан с ним многими нитями. Выставка в Центре «Эрмитаж–Казань» – попытка музейными средствами организовать «визит» царской семьи в город на Волге.

Выставку сопровождает просветительская программа: тематические лекции, экскурсии и занятия, связанные с историей, искусством и повседневной культурой России и Европы рубежа XIX-XX столетий.

В день открытия посетителей ждет лекция «Императорские яхты: отдых, роскошь и политика» от младшего научного сотрудника Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Михаила Шумакова, а также экскурсия по выставке «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа от куратора Николая Онегина.

Выставка «Николай II: семья и престол» станет важным местом посещения для тех, кто приедет в город в рамках проекта «Императорский маршрут», куда входит Казань.