Эксперты Татарстана обсудили роль гражданского просвещения в системе образования

Гражданское просвещение помогает людям разбираться в информационном потоке, понимать историю и культуру своей страны и формировать ответственную гражданскую позицию. Сегодня оно выходит за рамки традиционных уроков и лекций: важную роль играют общественные проекты, дискуссии, волонтерство и совместные мероприятия. Как меняются цели образовательной политики России, какое место в ней занимает воспитание и каких результатов удалось достичь в Татарстане, обсудили на площадке Экспертного клуба.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев считает, что современная международная обстановка заставляет по-новому взглянуть на образовательную политику России.

По его мнению, противостояние государств в борьбе за ресурсы и лидерство показало, что далеко не все страны готовы быть друзьями и партнерами России. Это также подтвердило, что общество потребления и бездуховности не соответствует российским представлениям о развитии.

Бикеев отметил, что образование должно помогать формировать гармонично развитую личность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Речь идет о человеке, который умеет мыслить, сопереживать, осознает свою ответственность, уважает окружающих и готов поддерживать других.

«Мы – жители страны – особое сообщество, „большая семья“, у членов которой есть общие интересы и которые нужны друг другу», – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на необходимость создавать равные возможности для самореализации. Каждый человек должен иметь возможность развиваться, пробовать себя в разных сферах и выбирать занятия в соответствии со своими интересами и способностями. Общество и государство, считает Бикеев, должны поддерживать людей на этом пути.

По мнению эксперта, традиционные ценности уже влияют на образовательный и воспитательный процессы. Общаясь с молодежью, он замечает, что учащиеся становятся более осознанными, понимающими и патриотичными. При этом работы в данном направлении еще много, хотя вектор развития уже определен.

Член Общественной палаты России от Республики Татарстан, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что современная образовательная политика должна решать более широкие задачи, чем передача академических знаний.

Школы, колледжи и университеты должны готовить людей, способных работать с информацией, отличать факты от интерпретаций, понимать исторический и культурный контекст и принимать осознанные гражданские решения. Поэтому меняются и подходы к гражданскому просвещению.

Одних лекций уже недостаточно: большую пользу приносят проектная работа, дискуссии, волонтерство, изучение исторических источников и встречи с людьми, обладающими профессиональным и общественным опытом. Благодаря таким форматам знания становятся частью личного опыта и помогают формировать собственную позицию.

Павлова подчеркнула, что гражданское просвещение необходимо людям всех возрастов. В общей цифровой среде каждый сталкивается с недостоверной информацией, манипуляциями и упрощенными трактовками сложных событий. Поэтому просветительская работа должна объединять усилия образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных организаций и профессиональных сообществ.

В Татарстане, по оценке эксперта, уже создана достаточно развитая инфраструктура гражданского просвещения. Теперь важно оценивать не только количество проведенных мероприятий, но и их реальные результаты.

«Именно это, на мой взгляд, сегодня и должно быть одним из ключевых критериев качества гражданского просвещения», – отметила Павлова, говоря о способности человека самостоятельно проверять информацию, аргументировать свою позицию, понимать последствия собственных решений и чувствовать ответственность за происходящее вокруг.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что российская образовательная политика направлена на создание суверенной, национально ориентированной и конкурентоспособной системы образования.

Ее задача заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, способной участвовать в обеспечении технологического и экономического лидерства страны.

Среди стратегических ориентиров Гафиятуллин выделил вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для достижения этой цели необходимо создать единое образовательное пространство, которое обеспечит высокий уровень подготовки учащихся во всех регионах. Учебные планы и требования при этом должны быть согласованы между собой.

Эксперт также обратил внимание на важность подготовки востребованных специалистов, развития системы воспитательной работы, укрепления образовательной инфраструктуры и создания комфортных условий для обучения.

Особое значение имеют естественно-научное и инженерное образование: усиление подготовки по этим направлениям поможет привлечь молодежь в технические отрасли и обеспечить кадрами приоритетные сферы экономики.

Еще одной важной задачей Гафиятуллин назвал цифровизацию образования и ответственное использование технологий. Цифровые инструменты и искусственный интеллект должны помогать учителям в работе, а не заменять их.

По мнению эксперта, изменения в гражданском просвещении привели к пересмотру роли воспитания в образовательной системе. Если раньше воспитательная работа могла восприниматься как дополнительная часть учебного процесса, то теперь она стала одним из его основных элементов.

Изменилась и сама роль школы: она рассматривается не только как место получения знаний, но и как пространство формирования гражданской позиции и характера человека.