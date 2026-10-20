ГАСО РТ поздравил своего худрука Александра Сладковского с днем рождения

Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Музыканты Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан поздравили своего художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского с днем рождения. Народному артисту России и Татарстана, возглавляющему ГАСО РТ с 2010–го, сегодня исполнился 61 год.

«Дорогой Александр Витальевич, Маэстро! Уже более шестнадцати лет мы идем с Вами одним путем. За это время Госоркестр Татарстана стал частью Вашей жизни, а Вы – неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Мы вместе переживали важнейшие события, выходили на большие сцены, открывали новое и добивались того, что когда-то казалось далекой целью. И с каждым годом все яснее понимаем, какое огромное счастье – быть частью этой истории вместе с Вами», – написали музыканты в тексте поздравления, который имеется в распоряжении «Татар-информа».

Они также отметили умение главного дирижера «требовать невозможного и добиваться того, что вчера казалось недостижимым». По их словам, он не позволяет останавливаться, не дает довольствоваться малым и учит каждый раз поднимать собственную планку.

«Мы знаем Вашу требовательность к делу, Ваш характер, Вашу бескомпромиссность, когда речь идет о Музыке. Но знаем и то, как много в Вас душевной теплоты, щедрости, любви. Как искренне Вы переживаете за каждого из нас, как умеете поддержать в трудную минуту и найти слова, которые остаются в душе надолго. Для нас Вы гораздо больше, чем Маэстро. Вы – наша опора, наш ориентир, человек, который объединяет нас и за пределами сцены. Мы можем спорить, волноваться, уставать, радоваться победам, но нас связывает нечто большее, чем профессия. Мы – семья. И в этих словах для каждого из нас заключено очень многое», – подчеркнули музыканты.

Напомним, свое 60-летие Александр Сладковский отметил на сцене ГБКЗ имени Сайдашева ровно год назад, в рамках уникальной концертной программы. А 1 октября текущего года 60-летие отмечал и возглавляемый им ГАСО РТ, который, по оценке доктора искусствоведения, главного редактора журнала «Музыкальная жизнь» Евгении Кривицкой, благодаря своему худруку и главному дирижеру за последние 16 лет задал вектор развития для многих российских оркестров.

«Очень многие оркестры в регионах давно уже равняются на такой феномен, как ГАСО РТ, очень многие хотят быть настолько же хорошо укомплектованными, хотят исполнять такой же серьезный репертуар, проводить крупные фестивали, подобные тем, что проходят в Казани, делать качественные звукозаписи», – отмечала Кривицкая.