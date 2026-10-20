В Челнах за 1 млрд рублей отремонтируют 111 километров трамвайных путей

В Набережных Челнах в 2027 году планируют направить 1 млрд рублей на ремонт трамвайных путей общей протяженностью 111 километров. Об этом на заседании горсовета сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, средства на ремонт выделит республика при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Начинаем с ремонта трамвайных путей. Их у нас 111 километров. Трамваев у нас сто, чтобы вы порядок цифр понимали», – отметил Магдеев.

Параллельно город намерен обновлять трамвайный парк. Сейчас в Челнах 66 вагонов, которые эксплуатируются более 40 лет при нормативном сроке службы в 16 лет. Пробег некоторых из них превышает 3 млн километров.

В этом году началось обновление подвижного состава. По словам мэра, если ежегодно закупать по 11 новых вагонов, на замену всех 66 трамваев потребуется шесть лет. Магдеев выразил надежду, что программа продолжится и в 2027 году.

Градоначальник подчеркнул, что модернизация трамвайного движения включает не только покупку вагонов, но и ремонт путей, контактных сетей и тяговых подстанций. Для дальнейшей работы городу необходима поддержка республики: без дотаций общественный транспорт, по словам Магдеева, не сможет работать в плановом режиме.

Ремонт путей соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.