В Челнах за 1 млрд рублей отремонтируют 111 километров трамвайных путей
По словам градоначальника, средства на ремонт выделит республика при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Начинаем с ремонта трамвайных путей. Их у нас 111 километров. Трамваев у нас сто, чтобы вы порядок цифр понимали», – отметил Магдеев.
Параллельно город намерен обновлять трамвайный парк. Сейчас в Челнах 66 вагонов, которые эксплуатируются более 40 лет при нормативном сроке службы в 16 лет. Пробег некоторых из них превышает 3 млн километров.
В этом году началось обновление подвижного состава. По словам мэра, если ежегодно закупать по 11 новых вагонов, на замену всех 66 трамваев потребуется шесть лет. Магдеев выразил надежду, что программа продолжится и в 2027 году.
Градоначальник подчеркнул, что модернизация трамвайного движения включает не только покупку вагонов, но и ремонт путей, контактных сетей и тяговых подстанций. Для дальнейшей работы городу необходима поддержка республики: без дотаций общественный транспорт, по словам Магдеева, не сможет работать в плановом режиме.
Ремонт путей соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.