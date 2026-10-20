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Экономика 20 октября 2026 15:21

Минсельхозпрод РТ не планирует вводить экстренные меры из-за цен на молоко

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Минсельхозпрод Татарстана не видит необходимости во введении экстренных мер из-за закупочных цен на молоко. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Поддержки достаточно. По всем действующим программам средства до получателей доводятся. Ситуация сегодня выравнивается, по продукции животноводства точно. В растениеводстве и животноводстве есть недобор из-за ценовой ситуации. Но производство молока и другой продукции животноводства идет с ростом по сравнению с прошлым годом», – рассказал он.

По словам Зяббарова, с августа закупочные цены на молоко начали подниматься. Сейчас цены на сырое молоко составляют 39 – 41 рублей за литр. «Есть хозяйства, которые реализуют за 43, 45 и 47 рублей за литр. Надеемся, что этот рост будет продолжаться», – подчеркнул он.

Ранее заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов сообщил, что из-за сложившихся цен на реализацию молока ущерб превысил весь годовой объем поддержки сельского хозяйства республики – более 15 млрд рублей.

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#производство молока в татарстане #цены на молоко
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